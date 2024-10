Kurioser Becherstreit: Telfer Fasnachter empört

„Lässt sich nicht umsetzen“

Das stinkt den Gruppen gewaltig, die Empörung ist riesig. „Was ich weiß, sind alle dagegen“, sagt ein Fasnachter im Gespräch mit der „Krone“, „denn diese Lösung lässt sich praktisch nicht umsetzen.“ Gerade kleine Gruppen seien nicht in der Lage, die Becher an den Abenden zum Reinigen an einen zentralen Ort in Telfs zu bringen – und wieder zu holen.