Ex-Salzburger blutet und jubelt im Milan-Dress

Lange zu zehnt

Es war in vielerlei Hinsicht ein Kampf für Milan und Pavlvoic am Samstag gegen Udinese. Über 60 Minuten lang mussten die Hausherren nach Rot für Tijjani Reijnders in Unterzahl agieren. Samuel Chukwueze hatte davor schon zur 1:0-Führung, letztlich zum Endstand, getroffen.