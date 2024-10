Ohne Kreuzband erfüllte Verwüster „seinen Traum“

Kurz nach seiner Verletzung wäre das „Einserleiberl“ freigeworden, wurde Jungwirth zum LASK zurückbeordert. Dreiergoalie Kaltenböck machte seine Sache gut, dennoch geisterten etwaige Goalie-Neuzugänge durch die Südstadt. „Dass das jetzt so gelaufen ist, ich im Tor stehen darf, ist quasi Glück im Unglück“, strahlt der Keeper, der schon in der Jugend für die Panther die Handschuhe überstreifte. „Ich bin Admiraner durch und durch. Für mich erfüllt sich gerade ein Traum.“ Ein weiterer wäre der Aufstieg in die Bundesliga. „Wir schauen in Etappen, sind derzeit richtig gut drauf.“