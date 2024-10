Diese Familie bringt neue Schokolade auf den Markt

Craigher-Schokoladen sind aus Friesach nicht wegzudenken – und umgekehrt hat die Unternehmerfamilie auch allen Verlockungen, sich anderswo anzusiedeln, widerstanden: „Wir gehören hierher“, betont Seniorchef Dieter. Er ist ja seit seiner Kindheit im 1914 gegründeten Betrieb zuhause. „Ich habe schon Schaumrollen verkauft, ehe ich in der Schule war“, erinnert sich der 70-Jährige, seit 1980 Chef, stets mit Gattin Barbara an der Seite, die auch als Standesbeamtin in Friesach bekannt war.