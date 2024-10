Ende der Leidenszeit! „Mental extrem schwierig“

Rückblick: Der Stürmer stand bei Lorient, 2020 mit 10 Millionen Euro Rekordeinkauf, nach den Anfängen am Abstellgleis. Wurde dreimal verliehen. „Als ich im Sommer zurückkam, musste ich mit anderen Reservisten im Zweierteam mittrainieren. Dann wurde auch das gestrichen“, so der 28-jährige Wiener. „Einige nahmen sich in Paris Individual-Trainer. Ich blieb in Lorient, hielt mich einen Monat alleine fit: täglich Ergometer, Kraftkammer und eigens gestaltete Einheiten. Für den Kopf war das extrem schwierig.“ Da gab ihm seine Freundin Kraft. „Lorient ist keine große Stadt, du kannst dich kaum ablenken. Daher freut’s mich umso mehr, dass ich weg bin.“ Die Franzosen planten trotz Ligue-1-Abstieg eine erneute Leihe – bis in den Nahen Osten. „Sie wollten mich irgendwo unterbringen. Ich will aber ,seriös‘ spielen.“ Auch mit Ex-Klub Rapid und Sportchef Markus Katzer gab es Gespräche. „Daheim zu sein ist natürlich immer cool. Aber ich möchte so lange wie möglich im Ausland spielen.“