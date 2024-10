Horror-Highlight „Smile 2 – Siehst du es auch?“

„Smile 2 – Siehst du es auch?“ bringt die düstere Atmosphäre des ersten Teils zurück und erzählt die schockierende Geschichte von Popstar Skye Riley, gespielt von Naomi Scott. Kurz vor ihrer nächsten Welttournee gerät Skye in einen Albtraum, als sie von unerklärlichen und grausamen Ereignissen heimgesucht wird. Der Druck des Ruhms und die dunklen Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit treiben sie an den Rand des Wahnsinns. Um die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen, muss Skye sich ihrer tiefsten Angst stellen – doch je mehr sie versucht, die Situation zu begreifen, desto weiter gleitet sie in ein unheimliches Mysterium ab.