Alexander Grünwald übernimmt Job als Trainer

Der Sportdirektor des Fußball-Zweitligisten wird vorerst auch die Verantwortung an der Seitenlinie tragen, wie die Niederösterreicher am Montag mitteilten. Stripfing hatte sich am vergangenen Freitag von Chefcoach Inaki Bea getrennt, die Suche nach einem neuen Trainer läuft, wie der Kooperationsclub der Wiener Austria schrieb.