Rekord! 18-Jähriger erklimmt alle 14 Achttausender

Stammt aus Bergsteigerfamilie

Der neue Rekordhalter gehört einer Bergsteigerfamilie an, die schon mehrere Rekorde erzielt hat und Nepals größtes Unternehmen für Gebirgsexpeditionen führt. Er startete seine ersten Hochgebirgstouren mit 16 Jahren. Die Bewältigung aller 14 „Achttausender“ gilt als der Höhepunkt im Leben ehrgeiziger Bergsteiger. Alle Gipfel befinden sich im Himalaya und in der Karakoram-Gebirgskette und damit in Nepal, Pakistan, Tibet und Indien.