Posse um Ski-WM-Bahnhof: Kein stilles Örtchen!

Noch vier Monate bis zum Ausnahmezustand im Glemmtal. Rund 15.000 Fans werden bei jedem Rennen allein im Zielgelände erwartet. Dazu kommen die vielen freiwilligen Helfer. Der Appell ist eindringlich, dass möglichst viele WM-Besucher mit den Öffis anreisen sollen. In Maishofen ist der alte Bahnhof endlich Geschichte. Es ist gerade eine moderne Station in Bau. Kosten: knapp 20 Millionen. Reisen soll so „komfortabler“ werden.