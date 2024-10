Saudis locken Sinner und Co. mit Millionengage

Bei der Premiere vom 16. und 19. Oktober treten die sechs Tennisstars in Riad zum „ultimativen Kampf“ an, wie die Macher das Event künstlich erhöhten. Doch an Superlativen mangelt es tatsächlich nicht: Noch nie war ein Show-Turnier so hochklassig besetzt und so gut dotiert wie der Six Kings Slam, der auch noch während der Saison der Profi-Organisation ATP stattfindet. Möglich wird dies nur, weil in dem Zeitraum kein großes ATP-Pflichtturnier ansteht und ein Tag Wettkampfpause eingelegt wird. Denn inoffizielle Veranstaltungen dürfen laut ATP nicht an drei oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Für manche ist das ein gewiefter Schachzug, um die Regeln zu umgehen.