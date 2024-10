Kräftiges Plus bei Anzahl der 5G-SIM-Karten

Die Telekom-Regulierungsbehörde RTR zählte in Österreich zu Jahresbeginn rund 13,7 Millionen SIM-Karten, davon entfielen 2,03 Millionen Stück auf die neueste Mobilfunktechnologie 5G. „Verglichen mit dem 1. Quartal 2023 ist das eine Steigerung (bei 5G) um 35 Prozent“, so RTR-Geschäftsführer Klaus M. Steinmaurer am Donnerstag.