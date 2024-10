Palhinha genervt: „Gerede interessiert mich nicht“

Er habe beim FC Bayern unterschrieben, weil er an sich glaube. Was um ihn herum geredet wird, interessiere ihn hingegen weniger, so Palhinha. Der Portugiese war im Sommer für 51 Millionen Euro vom FC Fulham zum deutschen Rekordmeister gewechselt, brachte es unter Neo-Trainer Vincent Kompany bislang jedoch nur auf Kurz-Einsätze.