„Er hat kein Leben“: Teamkollege fühlt mit Mbappe

Mbappe habe „das geschafft und schafft es immer noch. Doch er wird in seinem Leben möglicherweise mal eine psychische Krise haben. Ich würde gerne mal mit ihm darüber sprechen. Man muss sich in ihn hineinversetzen. Alles, was um ihn herum passiert Er hat kein Leben! Und das muss hart für ihn sein“, so Konate.