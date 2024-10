„Ich wollte doch nur Macht über ihn besitzen“

Im Forensisch-therapeutischen Zentrum in Asten sind die geistig abnormen Rechtsbrecher untergebracht. Auch Estibaliz C., jene Doppelmörderin, die die zerstückelten Leichen ihrer Opfer in einer zugemauerten Kühltruhe deponiert hatte, verbüßt hier eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die „Krone“ hörte sich dort um, was die Insassen zu ihren Taten sagen.