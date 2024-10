Rittern um neuen Standort der Digital-Uni geht los

Wels und Steyr bieten sich an

Unterdessen bringen sich Wels und Steyr als Alternativen in Stellung. Wels bot am Dienstag zwei Standorte in der Nähe von Bahnhof und Fachhochschule mit teils schon fertig genehmigten Projekten mit mehreren 10.000 Quadratmetern Bürofläche an. Auch die derzeitige Firmenzentrale der eww-Gruppe mit einem bezugsfertigen Büroturm stünde bald zur Verfügung. Auch aus Steyr hieß es, man habe als Standort von Industrie und großer IT-Unternehmen „interessante Flächen, auch in Zentrumsnähe, zu bieten“.