Forschungsrat fordert bessere KI-Strategie

Der AI Act („Artificial Intelligence Act“) der EU gebe zwar den rechtlichen und regulatorischen Rahmen vor, die Umsetzung werde aber auf nationaler Ebene entschieden, was zu sehr unterschiedlichen Regelungen führen könnte. „Wir erachten es als äußerst wesentlich für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Europa, dass die nationale Umsetzung europäisch einheitlich und zielführend – also ohne übermäßige Restriktionen – vorgenommen wird“, so Forschungsrat-Vorsitzender Thomas Henzinger. Dass Europa und Österreich in der Entwicklung und Gestaltung von KI wenig präsent seien und keines der führenden Unternehmen aus Europa komme, sei ein Alarmzeichen.