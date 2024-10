„Suche seit drei Jahren einen Floristen“

Aktuell steigen wieder die Arbeitslosenzahlen, gleichzeitig suchen viele Branchen händeringend nach Mitarbeitern. Österreichweit gab es im September über 90.000 offene Stellen. Dem stehen alleine in Wien aktuell rund 115.000 Arbeitslose gegenüber. Der Arbeitsmarkt gerät zusehends in eine Schräglage. Die „Krone“ hat Unternehmen zu Herausforderungen und Strategien befragt. „Die Arbeitsmoral ist aktuell im Keller. Facharbeiter sind absolute Mangelware“, so Gerhard Staub vom Tapetencenter im 2. Bezirk. Der Unternehmer suche hauptsächlich über das Arbeitsmarktservice Mitarbeiter. Dort sei man sehr bemüht. Besonders schlimm sei die Lage aber im Sommer gewesen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.