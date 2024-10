Neue Ausstellung zeigt zufriedene Südburgenländer

Offen und gegenwärtig

Gerade ist er mit den letzten Vorbereitungsarbeiten für seine neue Ausstellung „lebenswert“ beschäftigt, die am 25. Oktober eröffnet wird. Dafür hat Mähring mehr als 2000 Kilometer im Südburgenland zurückgelegt und mit Einheimischen darüber philosophiert, was das Leben für sie wertvoll macht. „Ergeben haben sich alle Begegnungen ganz spontan. Ich bin einfach aus dem Auto gestiegen und habe Leute offen und freundlich angesprochen, ob ich sie fotografieren darf. So ist eine Serie analoger Portraits von insgesamt 29 Einzelpersonen bzw. Gruppen, die Einblicke in das Leben der Südburgenländer geben“, erzählt Mähring.