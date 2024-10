Renault Emblème: Mit Wasserstoff UND Batterie

Auf längeren Strecken kommt mit einer 30-kW-Wasserstoff-Brennstoffzelle eine weitere Energiequelle für den der 160 kW/218 PS starken Antrieb hinzu; insgesamt 2,8 Kilogramm des Gases passen an Bord. So sollen Distanzen bis zu 1000 Kilometern am Stück mit nur geringen Pausenzeiten zurückgelegt werden können - Renault rechnet mit zwei fünfminütigen Tankpausen an Stelle längerer Ladestopps. Entsprechende Infrastruktur vorausgesetzt.