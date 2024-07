Schumacher-Sohn emotional: „Stehe voll hinter dir“

Mit einem Bild und der dazugehörigen Botschaft auf Instagram hat Ralf Schumacher am Sonntag für Aufsehen gesorgt. Das Foto zeigt den ehemaligen Formel-1-Piloten zusammen mit einem Mann auf einem Boot in den Sonnenuntergang blickend. „Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann“, so die dazugehörige Botschaft.