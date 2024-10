Bombendrohung in Eisenstadt: Großeinsatz läuft

Bereits acht Großeinsätze in Österreich

Zuvor hatte es bereits Drohungen gegen die Bahnhöfe in Graz, Linz, Salzburg, St. Pölten, Klagenfurt, Bregenz und Innsbruck gegeben. Am Hauptplatz in Amstetten hatten zudem sechs verdächtige Pakete für eine großräumige Absicherung des Hauptplatzes gesorgt.