Schlag gegen russische Hackergruppe in den USA

Russlandkenner im Visier

Infrastruktur in dieser Größenordnung neu aufzubauen, werde die Hacker Zeit und Geld kosten, betonte Microsoft. „Star Blizzard“ griff demnach in den vergangenen Jahren speziell frühere Geheimdienstmitarbeiter, Russland-Experten und russische Staatsbürger in den USA an.