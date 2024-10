Sommer-Märchen: „Damit hätte ich nie gerechnet!“

Tränen in den Augen

Jubeln durfte auch Hudson – Die 28-jährige Niederösterreicherin wurde als erste Leichtathletin seit Ivona Dadic 2020 gekrönt, jubelte mit Tränen in den Augen. „Oh mein Gott“, war sie in ihrer ersten Reaktion fassungslos. „Damit hätte ich nie gerechnet, davon hätte ich nur träumen können!“ Denn bei Olympia in Paris war sie hinter ihren Erwartungen geblieben. Doch Freiluft-EM-Gold in Rom, das erste für Österreichs Leichtathletik seit 1971, überzeugte die Sportjournalisten. „Ich bin so stolz, dass der EM-Titel so gewürdigt wird. Das ist die größte Auszeichnung, die man als österreichische Sportlerin erhalten kann.“