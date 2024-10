Was bringt es mir, von meinem Chef zu träumen

Wundern Sie sich nicht, falls Sie manchmal von Ihrem Chef träumen. Zum Beispiel, wenn Sie sich gerade über ihn geärgert haben. Hat er Sie gerügt oder Ihnen die versprochene Gehaltserhöhung verweigert, kann das ein Nachspiel in der Welt der Träume haben. Das ist gut so, denn dort können Sie „die Sache auf einer anderen Ebene mit ihm bereinigen“, wie es Gerhard Klösch, Schlaf- und Traumforscher an der MedUni Wien, ausdrückt.