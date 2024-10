Das unglaubliche Comeback der Brigitte Ederer

Die Nachricht erging passend am Wahlsonntag (und dem Minus für die Grünen): Andrea Reithmayer zieht sich als Vorsitzende des ÖBB-Aufsichtsrats zurück, ihre Funktionsperiode wäre noch bis Mitte nächsten Jahres gelaufen. Dem Vernehmen nach wird sie auf eine Managementposition in der zweiten oder dritten Ebene in der ÖBB-Infrastruktur wechseln.