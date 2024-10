Corinne Suter: „Ich muss vieles wieder neu lernen“

Sie war eine der Leidtragenden des letzten Horror-Winters. Noch nie stürzten und verletzten sich so viele Ski-Stars schwer. Auch Corinne Suter, die es in Cortina besonders hart erwischt hatte. Diagnose: Kreuzband- und Meniskusriss. Entsprechend hart waren die letzten Monate für sie. „Ich bin ein Mensch, der gerne plant und eine Struktur hat. Aber in den letzten acht Monaten musste ich lernen, dass das nicht mehr geht. Ich muss auf mein Knie hören. Solange es immer wieder anschwillt, kann ich nichts forcieren“, sagte Suter bei einem Medientermin.