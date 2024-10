Wir klären das Winterreifen-Missverständnis auf

Hintergrund: Das Alpinsymbol auf Winterreifen ist in Europa bereits seit 1. Jänner 2018 vorgeschrieben – alle Reifen mit M&S-Kennzeichnung, die seither in Europa verkauft wurden, haben auf der Reifenflanke zusätzlich die Schneeflocke. Für Fahrzeuge, die in Deutschland zugelassen sind, endete am 1. Oktober eine Übergangsfrist für Reifen, die vor dem Stichtag produziert wurden.