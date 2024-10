„Bankraube begehen nur mehr Vollprofis oder Dumme“

Einen Bankraub durch ein Duo wie am Montag hat es schon lange nicht mehr gegeben! „Überhaupt war dies der erste Überfall auf ein Geldinstitut dieses Jahr in Oberösterreich“, sagt Fulya Öncel, Sprecherin der Landespolizei. Wie berichtet, hatten ein Wiener (18) und ein Ungar (19) die Sparkasse in der Linzer Leonfeldner Straße ausgeraubt. Die beiden vorbestraften Jugendlichen wurden nach kurzer Zeit dank des Hinweises eines Anrainers in einem Waldstück unweit des Tatorts von der Cobra aufgegriffen, Tatwaffen und Beute wurden aber nicht sichergestellt.