Prostatkrebs immer früher erkennen

Pro Jahr werden in Österreich etwa 5.000 Fälle vom Prostatakarzinom entdeckt, Männer über 60 Jahre sind besonders gefährdet. Der Tumor stellt in dieser Altersgruppe die zweithäufigste Todesursache dar. Frühzeitig entdeckt kann das Prostatakarzinom in den meisten Fällen geheilt oder zumindest gut behandelt werden.