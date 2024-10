LIVE ab 21 Uhr: Konferenz mit Bayern, Real & Juve

Mit RB Leipzig ist noch ein weiterer Bundesliga-Vertreter im Einsatz. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Co. sind zu Hause gegen Juventus Turin gefordert. Die Turiner gewannen ihren Auftakt in der Champions League im Gegensatz zu den Sachsen (1:2 bei Atletico). Real Madrid spielt in Lille um den zweiten Sieg im zweiten Spiel, auch Trainer Adi Hütter will mit Monaco im Auswärtsauftritt bei Schlusslicht Zagreb nachlegen. Nationalteam-Verteidiger Stefan Posch gastiert zudem mit Neuling FC Bologna in Liverpool.