LIVE ab 18.45 Uhr: Trauners Feyenoord gegen Girona

Girona verlor Debüt in der Königsklasse bei PSG mit 0:1

Umso wichtiger ist für den regierenden niederländischen Cup-Sieger das heutige Champions-League-Duell mit der letztjährigen Überraschungsmannschaft Spaniens, dem FC Girona. Die Katalanen sind heuer ebenfalls noch nicht so richtig in Schwung gekommen, liegen in der Primera Division nach acht Runden mit zwei Siegen, drei Remis und drei Niederlagen nur auf dem 12. Platz – ihr Debüt in der Königsklasse von Europas Fußball verloren sie zudem bei PSG mit 0:1.