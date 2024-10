Nach Verletzungsdrama gibt’s irre Ausstiegsklausel

Die Saison hatte für Mittelfeld-Juwel Bernal eigentlich traumhaft begonnen. Der 17-Jährige wurde von Trainer Hansi Flick in die erste Mannschaft integriert. Am ersten Spieltag der neuen Saison feierte er gegen Valencia sein Pflichtspieldebüt für die Katalanen. In den folgenden Spielen wurde er von Flick jeweils in die Startelf beordert.