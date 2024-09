Einmal die Streif hinauf und hinunter – zu Fuß

Der veranstaltende Verein „sports4everybody“ rund um Extremsport-Legende Sepp Resnik nimmt die vierte Auflage des spektakulären Events in Angriff. Das Geniale: Die Original-Streif wird an diesem 12. Oktober ab dem zielsprung nur für alle Teilnehmer geöffnet. Insgesamt gilt es, 8800 Meter und 950 Höhenmeter zurückzulegen und zu absolvieren. Den Siegern der vergangenen Jahre gelang das – kein Scherz – in weniger als einer Stunde.