„Vermögen“ notwendig: Wildes Gerücht um FC Bayern

Was passiert mit Nübel?

Was zudem gegen einen Transfer spricht: Manuel Neuer, Bayerns Nummer eins, denkt nicht an ein zeitnahes Karriereende. Außerdem gilt Alexander Nübel, der im April seinen Vertrag in München bis 2029 verlängert hat, eigentlich als der logische Neuer-Nachfolger, er spielt aktuell leihweise für den VfB Stuttgart. Macht ihm nun vielleicht Alisson einen Strich durch die Rechnung?