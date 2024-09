„Die Qualität ist da – ihr werdet Spiele gewinnen“

„Krone“: Als Sky-Experte und Ex-Trainer von Salzburg und Rapid verfolgen Sie die österreichische Liga – überrascht Sie die Spannung an der Spitze?Matthäus: Nein, aber das tut dem Fußball gut. In vielen Ligen straucheln die Großen, die vermeintlich Kleinen haben weniger Druck, werden taktisch immer besser. Man gewinnt keine Spiele mehr so wie vor 10, 15 Jahren, man muss Respekt haben. Es braucht Qualität, die Punkte zu holen, mit denen man fix kalkuliert hat. Dazu kommen die englischen Wochen. Es wird rotiert, man verliert vielleicht den Fluss. Das spielt alles eine Rolle.