„Spüren bei unseren Kunden große Verunsicherung“

Kommt es jetzt oder nicht? Eigentlich war das Verbrenner-Verbot ab 2035 in Stein gemeißelt. Doch mit Beginn des heurigen Jahres setzte in Brüssel offenbar ein Sinneswandel ein. Nun heißt’s wie beim Lotto „alles ist möglich“. „Wir spüren deshalb bei den Kunden eine große Unsicherheit“, erklärt Walter Graf, Geschäftsführer des Autohauses Reisinger in Graz und Bärnbach, die Auswirkungen.