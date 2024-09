Europa zu Gast in Tirol: Netzwerktreffen der AES

Wichtige Rolle im Bildungswesen

„Als jüngste AES sind wir stolz, das Treffen aller AES hier in Tirol organisieren zu dürfen. Als erste ihrer Art in Österreich nimmt die AES Tirol ganz klar eine bedeutende Rolle im österreichischen Bildungswesen ein. Aufgrund der großen Nachfrage ist sie zudem bereits jetzt eine große Bereicherung für die Tiroler Bildungslandschaft. Dieses Treffen bietet nun die Gelegenheit, uns noch tiefer zu Erkenntnissen, bewährten Praktiken und Strategien des europäischen Schulsystems auszutauschen“, so die Politikerin.