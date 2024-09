Salzburgs England-Talent hat einen großen Traum

Eine wichtige Bühne auf dem Weg dorthin: die Champions League, in der die Bullen am Dienstag Stade Brest empfangen. Noch kein Kicker, der in seiner Karriere einmal in Österreich tätig war, ist je für die „Three Lions“ aufgelaufen. Clark hätte das Potenzial, das zu ändern. „Auch wenn das momentan noch weit weg ist, ist das Nationalteam ein großes Ziel von mir“, betonte der Teenager. „Mein Wechsel zu Red Bull Salzburg soll mir helfen, das zu erreichen.“