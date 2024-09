„Es schaut nach einer schlimmeren Verletzung aus!“

Gerald Scheiblehner (Blau-Weiß-Trainer): „Ein sehr intensives und schnelles Fußballspiel, in dem Sturm über 90 Minuten die bessere Mannschaft war – vor allem spielerisch. Am Ende trotzdem ein großes Lob an die Mannschaft, dass sie trotzdem an sich glaubt und drei Top-Chancen vorfindet, wobei es aufgrund dieser Chancen 2:2 ausgehen müsste. Wir sind stolz, dass wir gegen so einen Top-Gegner so nah dran sind. Wir waren knapp dran, das macht uns Mut. Es liegt aber schon an uns, dass wir am Ende keinen Punkt holen.“