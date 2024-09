Blau-Weiß Linz gegen Sturm Graz, LIVE ab 17 Uhr

Sturm steckt in einer Krise

Bei Blau-Weiß sollen Mika Biereth und Co. angesichts ihrer Ergebniskrise nun neuerlich Charakter beweisen, der erste Sieg seit fast einem Monat (4:2 gegen die WSG am 31. August) her. Jatta und Karic sind dabei gesperrt, auch ohne das Duo will man an die erste Hälfte vom Auftritt bei der Austria anschließen. „Ich glaube, dass das unsere beste Halbzeit in dieser Saison war“, zeigte sich Defensivanker Jon Gorenc Stankovic überzeugt.