Belgierin Kopecky verteidigt ihren WM-Titel

„Wir fahren für Muriel“

Der vorletzte WM-Tag stand unter dem Eindruck des Todes der Schweizerin Muriel Furrer. Die 18-Jährige war am Freitag ihren schweren Kopfverletzungen nach einem Sturz im Juniorinnen-Bewerb erlegen. Im Gedenken an sie wurde vor dem Elite-Rennen der Frauen eine Schweigeminute abgehalten, in der neutralisierten Startphase führten die teils in Tränen aufgelösten Schweizerinnen das Feld an. „Wir fahren für Muriel. Sie ist in unseren Herzen, das Rennen ist heute zweitrangig“, sagte Noemi Rüegg vor dem Start in den schwierigen Tag, nach dem sie als beste Schweizerin Elfte wurde.