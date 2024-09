Gerechte Punkteteilung im Pongau-Derby

BSK hält starke Serie

In Hälfte zwei schoss aber just Ex-BSK-Spieler Branko Ojdanic die Elf von Andreas Scherer wieder in front, ehe Oleksandr Safonov den 2:2-Endstand besiegelte. „Ich würde sagen, das Ergebnis ist gerecht“, bilanzierte Ojdanic. Auch die beiden Übungsleiter stimmten unisono zu: „Von den Chancen her passt das Resultat.“ BSK-Trainer Schnöll meinte: „Einige Spieler sind nicht an ihr Limit gekommen. Trotzdem ist es positiv, dass wir trotz Rückstands zurückgekommen sind.“ Damit ist sein Team seit acht Spielen ungeschlagen.