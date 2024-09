„Was denkst du?“ Alonso über Reporter-Frage empört

„Wir haben keine Zeit für so etwas“

Empört war Alonso bei der Pressekonferenz über die Frage eines „RTL“-Reporters. Der gute Mann wollte wissen, ob Alonsos Team bei einem Sieg am Sonntag das Oktoberfest in München besuchen dürfe – als Belohnung sozusagen. Alonso würgte ab: „Was denkst du!? Wir spielen am Dienstag in der Champions League gegen AC Milan. Wir haben keine Zeit für so etwas. Natürlich ist das nicht in unserem Kopf. Wir haben ein nächstes Spiel vorzubereiten. Die Woche ist sehr wichtig für uns.“ Bei manchen Fragen von Journalisten könnte man sich wirklich an den Kopf fassen ...