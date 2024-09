Kompany cool: „Wenn Bayer das schafft, dann …“

Bayern entscheidet selbst das Spiel

So etwa am Samstag, wenn man in München auf Double-Sieger Leverkusen trifft. Die in ihrer Ehre gekränkten Bayern sehnen sich nach einer Revanche. Und Kompany kann das Spiel kaum erwarten: „Leverkusen ist eine gute Mannschaft. Ich würde gerne jede Woche so ein Spiel haben“, erklärt der ehemalige ManCity-Profi vor dem Spiel.