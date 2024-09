„Dritte Liga“: Roy Keane rechnet mit Arsenal ab

„Was seid ihr?“

„Es gab eine Szene, in der Ben White den Ball einfach ins Aus geschossen hat, Declan Rice hat den Ball mehrfach einfach weggeschlagen“, erinnerte sich Keane in der Sky-Sendung „Stick to Football“. Maßnahmen, die man von solch einer Mannschaft nicht erwarten dürfe. „Wir reden hier von Arsenal, nicht von einer unterklassigen Mannschaft, die sich im FA Cup reinhängt. Wenn ich sehe, wie englische Nationalspieler den Ball einfach aus dem Spiel schlagen, denke ich mir: Was seid ihr? Zweite Liga? Dritte Liga?“