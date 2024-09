Manchester City gegen Arsenal ab 17.30 Uhr LIVE

Es ist das absolute Spitzenspiel in der englischen Meisterschaft. Titelverteidiger City hält nach vier Spielen bei ebenso vielen Siegen, Arsenal leistete sich bei drei Siegen ein Untentschieden. Alle Augen werden einmal mehr auf Erling Haaland gerichtet sein. Der City-Stürmer hat es in der ersten vier Spielen unglaubliche neunmal klingeln lassen. Dass er aber auch aus dem Spiel genommen werden kann, zeigte Inter Mailand unter der Woche in der Champions League. Gegen die Italiener blieb der Norweger beim 0:0 völllig blank.