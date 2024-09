Dragovic: „So was darf nicht mehr passieren!“

Beim Spiel in die Tiefe, Zweikampfverhalten und auch bei der Laufbereitschaft habe man vom Double-Gewinner eine Lehrstunde erhalten. Die Muskelprobleme, die Dragovic im Derby zur Auswechslung zwangen („Das macht mich noch immer extrem sauer“), sind kein Thema mehr. Der Blick ist bereits in Richtung des nächsten Krachers am Samstag in Salzburg gerichtet. Wo wieder Stürmer-Treffer gefragt sind. Denn gegen Sturm brachen mit Matteo Perez Vinlöf (erstes Bundesliga-Tor) und Lucas Galvao zwei Abwehrspieler den Bann.