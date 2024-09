6500. Liga-Treffer für Barca – einer mehr als Real

Klubrekord zum Greifen nah

Barca schoss seine 6.500 Tore in 3.035 Ligaspielen und kommt damit auf einen Schnitt von 2,14 Toren pro Partie. „Ich bin sehr stolz auf meine Spieler“, sagte Barcelona-Trainer Hansi Flick, der auch kurz davor steht, den Startrekord seines Klubs einzustellen. Sieben Siege in den ersten sieben Spielen sind der bisher zweitbeste Wert in der Ligageschichte des 27-maligen Meisters. Die Bestmarke liegt bei acht Auftaktsiegen und wurde in der Saison 2013/14 unter dem argentinischen Trainer Gerardo Martino aufgestellt.