Traurige Tage für den Wiener Sport, eine schiefe Optik für den Fußball in der Hauptstadt. Die Nachrichten sind voll mit Meldungen über den Derby-Skandal und weitere Ausschreitungen, in der Arbeit und bei den Stammtischen wird heftig diskutiert. „Es kann nicht sein, dass man in einem Land wie Österreich Angst haben muss, zu einem Match zu gehen.“ Oder: „Wenn Vereine ihre Fans nicht im Griff haben, sollen sie zwangsabsteigen!“ Oder: „Hooligans gehören ein Leben lang gesperrt und müssen sich an Spieltagen bei der Polizei melden.“ In einem Fall sind sich alle einig – die Strafen müssen härter ausfallen!