Lombardi gesteht: Monatliche Fixkosten fünfstellig

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollten Fans dann auch von Pietro wissen, ob Laura, die kürzlich das zweite Kind des Paares zur Welt brachte, sich finanziell an den Kosten beteilige. In einer klaren Antwort erklärte Laura: „Das Haus zahlt sich ja nicht von alleine ab.“ Sie machte damit deutlich, dass sie ebenfalls Verantwortung übernehme: „Ich glaube, einige verstehen Pietros Fragerunde falsch, beziehungsweise er hat es vielleicht ein bisschen komisch formuliert, aber ich verdiene auch Geld und bezahle Sachen.“